В Клину задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

В подмосковном Клину задержали иномарку, в которой ехал 25-летний молодой человек, разыскиваемый за мошенничество, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Автомобиль иностранного производства под управлением 37-летнего жителя Ставропольского края остановили на Ленинградском шоссе в Клину для проверки документов.

«В качестве пассажира в данном автомобиле передвигался 25-летний житель Московской области . В результате проверки выяснилось, что данный гражданин находится в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», — говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. В настоящее время мужчина задержан.