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В Клину задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
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В Клину задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Клину задержали иномарку, в которой ехал 25-летний молодой человек, разыскиваемый за мошенничество, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.
Автомобиль иностранного производства под управлением 37-летнего жителя Ставропольского края остановили на Ленинградском шоссе в Клину для проверки документов.
«В качестве пассажира в данном автомобиле передвигался 25-летний житель Московской области. В результате проверки выяснилось, что данный гражданин находится в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», — говорится в сообщении.
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. В настоящее время мужчина задержан.
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