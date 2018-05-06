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Москвич два года насиловал свою несовершеннолетнюю дочь
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Москвич два года насиловал свою несовершеннолетнюю дочь 

360tv.ru 2 часа назад
44‐летний мужчина насиловал свою дочь на протяжении двух лет. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Подробности следствия не разглашаются. Мужчина насиловал свою дочь с июня 2016 года по май 2018 года. После проверки и допроса преступник был задержан у себя дома.
Возбуждено уголовное дело.
Преподавателя одной из столичных школ заподозрили в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего. 55-летний мужчина в подвале московской школы на северо-западе города пошел на преступление против половой неприкосновенности 13-летнего подростка.
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