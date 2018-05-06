Москвич два года насиловал свою несовершеннолетнюю дочь

44‐летний мужчина насиловал свою дочь на протяжении двух лет. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах

Подробности следствия не разглашаются. Мужчина насиловал свою дочь с июня 2016 года по май 2018 года. После проверки и допроса преступник был задержан у себя дома.

Возбуждено уголовное дело.

Преподавателя одной из столичных школ заподозрили в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего. 55-летний мужчина в подвале московской школы на северо-западе города пошел на преступление против половой неприкосновенности 13-летнего подростка.