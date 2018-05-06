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В Москве задержали женщину за неисполнение обязанностей по воспитанию детей
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В Москве задержали женщину за неисполнение обязанностей по воспитанию детей 

РИАМО 45 минут назад
Фото: РИАМО
Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по столичному району Марьина Роща задержали подозреваемую в ненадлежащем неисполнении родительских обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
«Сотрудники полиции установили, что 34-летняя жительница столицы неоднократно оскорбляла своих детей в возрасте 10, 12 и 14 лет. Кроме этого задержанная не исполняла обязанности по их воспитанию и содержанию», — говорится в сообщении.
Женщина ранее привлекалась к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, обучению и воспитанию несовершеннолетних».
По данному факту возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
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