В Москве арестовали мужчину, зарезавшего приятеля из‑за девушки

В ночь со 2 на 3 мая мужчина 1982 года рождения на улице Щепкина в ходе бытового конфликта нанес своему знакомому удар ножом, от которого его 32-летний приятель скончался на месте.

«Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Во время допроса подозреваемый признал вину и пояснил, что конфликт произошел из-за девушки. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Иванова.