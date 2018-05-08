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В Москве арестовали мужчину, зарезавшего приятеля из‑за девушки
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В Москве арестовали мужчину, зарезавшего приятеля из‑за девушки 

РИАМО 1 час назад
В Москве поместили под стражу мужчину, который ударил своего знакомого ножом в центре города во время ссоры из-за девушки, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.
В ночь со 2 на 3 мая мужчина 1982 года рождения на улице Щепкина в ходе бытового конфликта нанес своему знакомому удар ножом, от которого его 32-летний приятель скончался на месте.
«Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Во время допроса подозреваемый признал вину и пояснил, что конфликт произошел из-за девушки. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Иванова.
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