Мужчина зарезал знакомого во время поножовщины в квартире на юго-западе Москвы

«Вечером 9 мая в квартире на Нагорном бульваре между безработными гражданами 1966 и 1970 гг. рождения произошла драка на ножах, в ходе которой старший от полученных ран умер на месте, а его оппонента с проникающим ранением живота и резаной раной лба доставили в больницу», — сказал собеседник агентства.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело об убийстве, ведется следствие.