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Мужчина зарезал знакомого во время поножовщины в квартире на юго-западе Москвы
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Мужчина зарезал знакомого во время поножовщины в квартире на юго-западе Москвы 

Агентство «Москва» 18 часов назад
Фото: MosDay.ru
В День Победы двое безработных подрались на ножах в квартире на юго-западе столицы. Один мужчина мертв, другой в больнице, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Вечером 9 мая в квартире на Нагорном бульваре между безработными гражданами 1966 и 1970 гг. рождения произошла драка на ножах, в ходе которой старший от полученных ран умер на месте, а его оппонента с проникающим ранением живота и резаной раной лба доставили в больницу», — сказал собеседник агентства.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело об убийстве, ведется следствие.
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