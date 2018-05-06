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Мужчина ранил собутыльницу ножом в ходе ссоры в Раменском
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Мужчина ранил собутыльницу ножом в ходе ссоры в Раменском 

РИАМО 55 минут назад
Фото: РИАМО
Пьяная ссора в подмосковном Раменском переросла в поножовщину, мужчина ранил собутыльницу в живот в ходе пьяной ссоры, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«Пятого мая в 02:35 из квартиры дома №21 по улице Фабричная в Раменском бригадой скорой помощи в ГБУЗ Московской области «Раменская ЦРБ» с колотым ранением брюшной полости доставлена и госпитализирована женщина 1969 года рождения», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1970 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.
Собеседник агентства добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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