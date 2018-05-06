Мужчина ранил собутыльницу ножом в ходе ссоры в Раменском

«Пятого мая в 02:35 из квартиры дома №21 по улице Фабричная в Раменском бригадой скорой помощи в ГБУЗ Московской области «Раменская ЦРБ» с колотым ранением брюшной полости доставлена и госпитализирована женщина 1969 года рождения», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1970 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

Собеседник агентства добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».