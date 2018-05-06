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В Португалии суд отпустил преступницу из-за преклонного возраста
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В Португалии суд отпустил преступницу из-за преклонного возраста 

Российская Газета 1 час назад
В Португалии суд отпустил на свободу мошенницу сразу после вынесения приговора. Столь необычное решение было принято из-за преклонного возраста преступницы. Розе Вегеле уже 90 лет, и она оказалась самой пожилой заключенной в местных тюрьмах.
В течение полутора лет она находилась за решеткой, ожидая суда за мошенничество — продажу дома, который ей не принадлежал, подделку документов и отмывание денег. Доказательств вины оказалось достаточно, чтобы приговорить женщину к пяти годам лишения свободы. Однако преклонный возраст и отсутствие судимостей вынудили судей ограничить реальный срок наказания теми полутора годами, что она провела в предварительном заключении.
Вегеле была арестована в 2016 году вместе со своими детьми, племянниками и внуками за мошенничество с недвижимостью. Обвинению удалось доказать, что именно она играла ключевую роль в афере. По словам прокурора, женщина продемонстрировала удивительный преступный потенциал.
И хотя Вегеле оказалась на свободе, ее сын с супругой получили приличные тюремные сроки. Вину остальных членов преступного клана доказать не удалось.
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