Пенсионерка ранила ножом оппонента в ходе ссоры в Рошале

По его словам, 5 мая в 00:55 с лестничной площадки третьего этажа дома на улице Октябрьской Революции в Рошале бригадой скорой помощи в ГБУЗ Московской области «Рошальская ГБ» с множественными ножевыми ранениями тела доставлен и госпитализирован местный житель 1965 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими за совершенное преступление установлена и доставлена в отдел полиции женщина 1947 года рождения. Преступление совершено в ходе внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.