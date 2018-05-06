Ещё
Пенсионерка ранила ножом оппонента в ходе ссоры в Рошале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пенсионерка ранила ножом оппонента в ходе ссоры в Рошале 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Полицейские в подмосковном городе Рошаль задержали пожилую женщину, которую обвиняют в нанесении множественных ранений оппоненту с ходе ссоры, пострадавший госпитализирован в больницу, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
По его словам, 5 мая в 00:55 с лестничной площадки третьего этажа дома на улице Октябрьской Революции в Рошале бригадой скорой помощи в ГБУЗ Московской области «Рошальская ГБ» с множественными ножевыми ранениями тела доставлен и госпитализирован местный житель 1965 года рождения.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими за совершенное преступление установлена и доставлена в отдел полиции женщина 1947 года рождения. Преступление совершено в ходе внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
РИАМО: последние новости
В Электроуглях обнаружили тело мужчины Почти 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы утром в субботу Двоих мужчин госпитализировали с ранениями после пьяной ссоры в Одинцовском районе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сулейман Керимов госпитализирован52
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1800
Умер Владимир Сапунов48
В Турции задумались об отмене виз для россиян71
Путин снял взыскание с главы Минтранса145
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение