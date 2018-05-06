Пенсионерка ранила ножом оппонента в ходе ссоры в Рошале 

Полицейские в подмосковном городе Рошаль задержали пожилую женщину, которую обвиняют в нанесении множественных ранений оппоненту с ходе ссоры, пострадавший госпитализирован в больницу, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
По его словам, 5 мая в 00:55 с лестничной площадки третьего этажа дома на улице Октябрьской Революции в Рошале бригадой скорой помощи в ГБУЗ Московской области «Рошальская ГБ» с множественными ножевыми ранениями тела доставлен и госпитализирован местный житель 1965 года рождения.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими за совершенное преступление установлена и доставлена в отдел полиции женщина 1947 года рождения. Преступление совершено в ходе внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.