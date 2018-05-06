Работникам авиакомпании «Вим‑Авиа» выплатили 76,77 млн руб долга по зарплате

Более 300 сотрудников авиакомпании «Вим-Авиа» получили задолженности по заработной плате на общую сумму 76,77 миллиона рублей, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Следственными органами продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ по факту невыплаты заработной платы авиакомпанией «Вим-Авиа». В рамках расследования дела признаны потерпевшими и допрошены более 135 работников компании, принимаются меры к возмещению ущерба, причиненного преступлениями.

«Благодаря совместным усилиям следственного управления и других компетентных органов по состоянию на 25 апреля 2018 года 330 работникам погашена текущая задолженность по заработной плате в размере 76,77 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Ведомство призвало других потерпевших, чьи трудовые права нарушила авиакомпания, обращаться в следственное управление.