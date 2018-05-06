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Московский учитель физики растлил свою ученицу
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Московский учитель физики растлил свою ученицу 

360tv.ru 22 минуты назад
Учитель физики неоднократно вступал в сексуальную связь со своей несовершеннолетней ученицей в московской школе. Об этом телеканалу «360» рассказал источник в правоохранительных органах.
В органы обратилась мать 15-летней девушки. Она сообщила, что учитель физики растлил ее несовершеннолетнюю дочь.
По предварительной информации, учитель вступал в сексуальную связь с ученицей у себя дома.
Мужчина был задержан у себя на съемной квартире. В качестве меры пресечения он получил подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело.
40‐летнего жителя Сочи арестовали по подозрению в изнасиловании бывшей супруги в поселке Лазаревский.
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