Московский учитель физики растлил свою ученицу

Учитель физики неоднократно вступал в сексуальную связь со своей несовершеннолетней ученицей в московской школе. Об этом телеканалу «360» рассказал источник в правоохранительных органах

В органы обратилась мать 15-летней девушки. Она сообщила, что учитель физики растлил ее несовершеннолетнюю дочь.

По предварительной информации, учитель вступал в сексуальную связь с ученицей у себя дома.

Мужчина был задержан у себя на съемной квартире. В качестве меры пресечения он получил подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело.