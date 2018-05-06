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Хотел продолжения банкета: житель Самарской области избил пенсионера из-за 100 рублей
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Хотел продолжения банкета: житель Самарской области избил пенсионера из-за 100 рублей 

63.ru 42 минуты назад
Фото: 63.ru
В Самарской области пожилой мужчина из села Кабановка стал жертвой своего знакомого. По версии сотрудников полиции, потерпевший и его 30-летний приятель распивали спиртные напитки.
— После застолья пенсионер попрощался с другом и отправился домой. Но разгоряченный спиртным злоумышленник начал преследовать мужчину, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
Спустя некоторое время между знакомыми началась словесная перепалка. 30-летний мужчина требовал деньги на алкоголь. Получив отказ, житель Самарской области набросился на пенсионера с кулаками. Он избил пожилого мужчину и отобрал у него 100 рублей. После злоумышленник потратил деньги.
Оперативники поймали подозреваемого. Он не стал прятаться от полиции и находился в квартире по месту жительства. Теперь мужчина может оказаться за решеткой на срок до 7 лет.
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