Хотел продолжения банкета: житель Самарской области избил пенсионера из-за 100 рублей

Самарской области пожилой мужчина из села Кабановка стал жертвой своего знакомого. По версии сотрудников полиции, потерпевший и его 30-летний приятель распивали спиртные напитки.

— После застолья пенсионер попрощался с другом и отправился домой. Но разгоряченный спиртным злоумышленник начал преследовать мужчину, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

Спустя некоторое время между знакомыми началась словесная перепалка. 30-летний мужчина требовал деньги на алкоголь. Получив отказ, житель Самарской области набросился на пенсионера с кулаками. Он избил пожилого мужчину и отобрал у него 100 рублей. После злоумышленник потратил деньги.

Оперативники поймали подозреваемого. Он не стал прятаться от полиции и находился в квартире по месту жительства. Теперь мужчина может оказаться за решеткой на срок до 7 лет.