Ещё
В Краснодаре адвоката задержанных на «Он нам не царь» вышвырнули из зала суда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Краснодаре адвоката задержанных на «Он нам не царь» вышвырнули из зала суда 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Мало того, его ударили о металлоискатель на входе, и теперь начата проверка об умышленной порче имущества суда. Об этом сообщает
"Новая газета"
О ЧП, которое произошло в Первомайском районом суде, рассказал сам адвокат Михаил Беньяш.
Вместе с ним в суд пришли несколько ребят, которых отказались пускать в здание, мотивируя это тем, что это режимный объект. Во время заседания Беньяш заявил ходатайство о том, чтобы их запустили. Судья отказался. Беньяш настаивал, что «КоАП предусматривает открытость судебных заседаний и что существует прямой запрет на проведение судебных заседаний, если есть люди, желающие в нем участвовать». После этого судья попросил пристава вывести Беньяша из зала суда.
"Я отказался уходить, тогда меня взяли на руки и выкинули в коридор. Когда я попытался вернуться в зал, меня опять подняли в воздух и вышвырнули в фойе. Меня бросили спиной вперед, в полете я задел металлоискатель, который упал мне на ногу и повредил ее", — заявил адвокат.
После этого следственная оперативная группа начала проводить проверку по статье 167 УК об умышленном повреждении имущества — металлоискателя, который разбился о его ногу.
Суд в итоге постановил дать задержанным на акции протеста активистам 500 рублей штрафа по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и 10 тысяч штрафа по 20.2 часть 5 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения).
Newsru.com: последние новости
Во Вьетнаме к пожизненному заключению приговорена россиянка Мария Дапирка, перевозившая в чемодане три кило кокаина В Татарстане 34-летний местный житель, растливший за три года 56 детей, приговорен к 19 годам и направлен на принудительное лечение Бывшего вице-президента "Росгосстраха" оставили в СИЗО, арестовав его активы на 72 млн долларов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой440
Эрдоган выступил с заявлением по Сирии110
Хабенский устроил перепалку с журналисткой47
Бузова сообщила о замужестве64
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом2005
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:17
На свадьбе в Бразилии упал самолет с невестой
Происшествия В мире
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение