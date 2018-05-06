В Краснодаре адвоката задержанных на «Он нам не царь» вышвырнули из зала суда

Мало того, его ударили о металлоискатель на входе, и теперь начата проверка об умышленной порче имущества суда. Об этом сообщает

О ЧП, которое произошло в Первомайском районом суде, рассказал сам адвокат Михаил Беньяш.

Вместе с ним в суд пришли несколько ребят, которых отказались пускать в здание, мотивируя это тем, что это режимный объект. Во время заседания Беньяш заявил ходатайство о том, чтобы их запустили. Судья отказался. Беньяш настаивал, что «КоАП предусматривает открытость судебных заседаний и что существует прямой запрет на проведение судебных заседаний, если есть люди, желающие в нем участвовать». После этого судья попросил пристава вывести Беньяша из зала суда.

"Я отказался уходить, тогда меня взяли на руки и выкинули в коридор. Когда я попытался вернуться в зал, меня опять подняли в воздух и вышвырнули в фойе. Меня бросили спиной вперед, в полете я задел металлоискатель, который упал мне на ногу и повредил ее", — заявил адвокат.

После этого следственная оперативная группа начала проводить проверку по статье 167 УК об умышленном повреждении имущества — металлоискателя, который разбился о его ногу.

Суд в итоге постановил дать задержанным на акции протеста активистам 500 рублей штрафа по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и 10 тысяч штрафа по 20.2 часть 5 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения).