Мужчина в Адыгее обманом завладел «шестеркой» и сдал ее в пункт разбора

Об этом сообщили пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

По данным пресс-службы, 52-летний житель Кошехабльского района рассказал полицейским о том, как неудачно «продал» через Интернет свой автомобиль «ВАЗ-2106»

На объявление о продаже откликнулся 34-летний житель Краснодарского края . Он убедил продавца отдать ему машину в рассрочку, пообещав, что в течение месяца вернет сумму, превышающую стоимость автомобиля. Сразу после этого злоумышленник перестал выходить на связь.

Полицейские задержали подозреваемого. Он признался в том, что сдал «Жигули» в пункт разбора, а все вырученные деньги потратил на личные нужды.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.