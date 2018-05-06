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Мужчина в Адыгее обманом завладел «шестеркой» и сдал ее в пункт разбора
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Мужчина в Адыгее обманом завладел «шестеркой» и сдал ее в пункт разбора 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Об этом сообщили пресс-службе МВД по Республике Адыгея.
По данным пресс-службы, 52-летний житель Кошехабльского района рассказал полицейским о том, как неудачно «продал» через Интернет свой автомобиль «ВАЗ-2106»
На объявление о продаже откликнулся 34-летний житель Краснодарского края. Он убедил продавца отдать ему машину в рассрочку, пообещав, что в течение месяца вернет сумму, превышающую стоимость автомобиля. Сразу после этого злоумышленник перестал выходить на связь.
Полицейские задержали подозреваемого. Он признался в том, что сдал «Жигули» в пункт разбора, а все вырученные деньги потратил на личные нужды.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
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