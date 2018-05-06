Под покровом ночи житель Первомайки угнал со двора дома чужую иномарку 

В ночь на 3 мая в Первомайском районе Новосибирска был угнан припаркованный возле одного из домов на улице Эйхе автомобиль «Тойота Калдина».
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, преступление было раскрыто в течение суток. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №9 «Первомайский» вычислили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 19-летний местный житель с криминальным прошлым — ранее он уже попадал в поле зрения полиции за совершение кражи.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 Уголовного кодекса РФ («Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения»).
Машину изъяли и возвратили владельцу.