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Полицейские Северной Осетии задержали главного бухгалтера учебного заведения, которая подозревается в растрате денежных средств
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Полицейские Северной Осетии задержали главного бухгалтера учебного заведения, которая подозревается в растрате денежных средств 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 47 минут назад
Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Владикавказу в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержана главный бухгалтер одного из учебных заведений Владикавказа, которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата».
Полицейскими выявлено два факта противоправной деятельности.
По данным полиции, женщина в период с января 2017 г. по апрель 2018 г. присвоила часть денежных средств, которые поступали на счет учебного заведения и предназначались для выдачи заработной платы и хозяйственных нужд. Сумма причиненного ущерба превысила 7 миллионов 700 тысяч рублей.
В настоящее время полицейские проводят проверочные мероприятия, направленные на установление других лиц, возможно причастных к противоправной деятельности.
Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
По данным фактам Следственным Управлением СК России по РСО-Алания возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет..
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