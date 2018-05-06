Полицейские Северной Осетии задержали главного бухгалтера учебного заведения, которая подозревается в растрате денежных средств

Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Владикавказу в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержана главный бухгалтер одного из учебных заведений Владикавказа, которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата».

Полицейскими выявлено два факта противоправной деятельности.

По данным полиции, женщина в период с января 2017 г. по апрель 2018 г. присвоила часть денежных средств, которые поступали на счет учебного заведения и предназначались для выдачи заработной платы и хозяйственных нужд. Сумма причиненного ущерба превысила 7 миллионов 700 тысяч рублей.

В настоящее время полицейские проводят проверочные мероприятия, направленные на установление других лиц, возможно причастных к противоправной деятельности.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

По данным фактам Следственным Управлением СК России по РСО-Алания возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет..