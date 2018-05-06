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В Новосибирске по горячим следам раскрыт грабеж
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В Новосибирске по горячим следам раскрыт грабеж 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 56 минут назад
5 мая в 19.30 в подъезде жилого дома по улице Петухова неизвестный мужчина ограбил 72-летнюю пенсионерку, возвращавшуюся домой. Войдя в подъезд вместе с жертвой, злоумышленник поднялся на лестничный пролет второго этажа, и когда женщина проходила мимо него, силой вытащил у нее из кармана верхней одежды кошелек, после чего скрылся с места преступления. Потерпевшая обратилась в полицию.
Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили, что в подъезде, где был совершен грабеж, установлена камера видеонаблюдения, запечатлевшая подозреваемого. Приметы грабителя были переданы дежурным экипажам, и вскоре автопатруль ППС задержал мужчину и изъял похищенное.
Личность задержанного установлена — им оказался 40-летний житель Кировского района Новосибирска, ранее судимый за кражу и побои.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 Уголовного кодекса РФ («Грабеж»). Сотрудники уголовного розыска проверяют фигуранта на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в Новосибирске.
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