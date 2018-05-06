Ещё
В Афганистане похитили шестерых сотрудников индийской компании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Афганистане похитили шестерых сотрудников индийской компании 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Группа вооруженных людей похитила шестерых граждан Индии и одного местного жителя в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местных чиновников.
Все похищенные являются сотрудниками индийской компании KEC. Инцидент произошел, когда они направлялись в район, где находятся принадлежащие компании трансформаторные подстанции.
Местные власти подозревают в похищении боевиков радикальной группировки "Талибан"*. Ни одна из действующих в стране террористических группировок пока не взяла ответственность за инцидент.
*Террористическая организация, запрещена в России
РИА Новости: последние новости
Бизнесмен пойдет под суд из-за долга в 630 миллионов рублей В Гааге мужчина с ножом напал на прохожих СК возбудил уголовное дело после наезда танка на посетителя фестиваля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1472
Украине запретили использовать «Джавелины»204
Американский беспилотник «нацелился» на Донбасс90
Порошенко получил «огромную пощечину режиму»158
Израиль решил «воспользоваться» Россией ради Сирии118
Видео
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
00:36
Трампа не позовут на похороны Маккейна
В мире Другое
01:41
Глава МИД Турции заговорил по-русски
В мире Ближний Восток
00:43
Макрон захотел «исторического диалога с Путиным»
Политика Ближний Восток
01:00
Оголившуюся Бузову признали святой
Шоу-бизнес
03:00
Малахов вытянул из Голубкиной правду о разводе
Шоу-бизнес
00:35
Россия увидела угрозу в «ядерных» планах США
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение