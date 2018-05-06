В Афганистане похитили шестерых сотрудников индийской компании 

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Группа вооруженных людей похитила шестерых граждан Индии и одного местного жителя в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местных чиновников.
Все похищенные являются сотрудниками индийской компании KEC. Инцидент произошел, когда они направлялись в район, где находятся принадлежащие компании трансформаторные подстанции.
Местные власти подозревают в похищении боевиков радикальной группировки "Талибан"*. Ни одна из действующих в стране террористических группировок пока не взяла ответственность за инцидент.
*Террористическая организация, запрещена в России