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Жительница Кубани украла у родственницы велосипед и металлические изделия
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Жительница Кубани украла у родственницы велосипед и металлические изделия 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Родственница жительницы Курганинского района подозревается в краже велосепеда и металла на сумму, свыше 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Причастность к краже 36-летней местной жительницы обнаружили полицейские при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Они проверили местные пункты приема металла, обнаружили похищенное имущество и установили личность предполагаемой преступницы.
36-летнюю родственницу потерпевшей правоохранители задержали по месту жительства. В отделе полиции подозреваемая пояснила, что воспользовавшись длительным отсутствием заявительницы, похитила ее велосипед и металлические изделия.
Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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