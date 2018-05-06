Жительница Кубани украла у родственницы велосипед и металлические изделия 

Родственница жительницы Курганинского района подозревается в краже велосепеда и металла на сумму, свыше 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Причастность к краже 36-летней местной жительницы обнаружили полицейские при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Они проверили местные пункты приема металла, обнаружили похищенное имущество и установили личность предполагаемой преступницы.
36-летнюю родственницу потерпевшей правоохранители задержали по месту жительства. В отделе полиции подозреваемая пояснила, что воспользовавшись длительным отсутствием заявительницы, похитила ее велосипед и металлические изделия.
Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.