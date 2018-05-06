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Осторожно, телефонные мошенники!
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Осторожно, телефонные мошенники! 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В дежурную часть калининградской полиции поступило заявление 66-летней местной жительницы о телефонном мошенничестве.
По предварительной информации, вечером 3 мая потерпевшей позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын сбил на машине девушку, чем причинил пострадавшей тяжёлые телесные повреждения.
За решение вопроса о не привлечении ее родственника к уголовной ответственности злоумышленник предложил женщине заплатить более 1 миллиона 800 тысяч рублей, что она и сделала в ближайшем платежном пункте, переведя денежные средства на несколько указанных банковских счетов.
После того, как взволнованная женщина выполнила требование позвонившего, она передала чеки о данных переводах неизвестному мужчине, приехавшему на автомобиле. Позже сын перезвонил, и выяснилось, что с ним все в порядке. Обманутая гражданка обратилась в полицию.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело.
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