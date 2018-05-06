СК начал проверку после гибели подростка-"зацепера" в Подмосковье 

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Следствие начало проверку по факту обнаружения тела подростка на крыше электрички в Подмосковье, сообщила представитель Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
"Организована доследственная проверка по факту обнаружения тела несовершеннолетнего «зацепера» на крыше электропоезда в депо Нахабино", — говорится в сообщении.
Как заявляет следствие, 6 мая локомотивная бригада нашла тело подростка 2002 года рождения, у него обнаружили специальное снаряжение и видеокамеру.
Опрошены очевидцы, назначены экспертизы, выясняются обстоятельства случившегося.