В Тольятти у торгового центра двое парней ограбили подростка

С заявлением о совершении преступления в отношении своего 14-летнего сына в дежурную часть Управления МВД России по г. Тольятти обратился 48-летний мужчина. Он рассказал правоохранителям, что на аллее у торгового центра, расположенного в Автозаводском районе, двое неизвестных открыто похитили у подростка сотовый телефон.

Выехав по указанному заявителем адресу, полицейские осмотрели место происшествия и в присутствии законного представителя подробно опросили потерпевшего. Правоохранители составили ориентировку на предполагаемых преступников и передали ее всем службам, осуществляющим охрану общественного порядка.

Из опроса несовершеннолетнего следовало, что в день инцидента он возвращался из парка отдыха и разговаривал по телефону с приятелем. В сквере к нему подошли два парня, один из них выхватил из рук потерпевшего телефон, другой силой удерживал подростка, пока его приятель проверял карманы куртки. Не найдя ничего ценного подозреваемые забрали телефон и скрылись. Несовершеннолетний сообщил о случившемся своим родителям, а вскоре они вместе обратились в полицию. При этом мальчик вспомнил, что уже видел грабителя в парке отдыха в компании знакомых ему ребят.