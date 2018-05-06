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В Тольятти у торгового центра двое парней ограбили подростка
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В Тольятти у торгового центра двое парней ограбили подростка 

Волга Ньюс 38 минут назад
С заявлением о совершении преступления в отношении своего 14-летнего сына в дежурную часть Управления МВД России по г. Тольятти обратился 48-летний мужчина. Он рассказал правоохранителям, что на аллее у торгового центра, расположенного в Автозаводском районе, двое неизвестных открыто похитили у подростка сотовый телефон.
Выехав по указанному заявителем адресу, полицейские осмотрели место происшествия и в присутствии законного представителя подробно опросили потерпевшего. Правоохранители составили ориентировку на предполагаемых преступников и передали ее всем службам, осуществляющим охрану общественного порядка.
Из опроса несовершеннолетнего следовало, что в день инцидента он возвращался из парка отдыха и разговаривал по телефону с приятелем. В сквере к нему подошли два парня, один из них выхватил из рук потерпевшего телефон, другой силой удерживал подростка, пока его приятель проверял карманы куртки. Не найдя ничего ценного подозреваемые забрали телефон и скрылись. Несовершеннолетний сообщил о случившемся своим родителям, а вскоре они вместе обратились в полицию. При этом мальчик вспомнил, что уже видел грабителя в парке отдыха в компании знакомых ему ребят.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска Отдела полиции № 21 УМВД России по г. Тольятти выяснили, что к совершению данного преступления могут быть причастны ранее судимый за кражу 22-летний молодой человек и безработный 19-летний парень, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Полицейские установили местонахождение злоумышленников и задержали их в порядке ст. 91 УПК РФ. Мобильный телефон был возвращен владельцу. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
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