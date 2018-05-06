В Чувашии раскрыто разбойное нападение на ювелирный магазин

По подозрению в совершении данного преступления, а также покушения на грабеж в другой торговой точке Чебоксар задержан ранее неоднократно судимый житель Марий Эл.

Днем 29 апреля в ювелирном салоне в Чебоксарах неизвестный в медицинской маске применил газовый баллончик в отношении продавца, разбил витрину молотком и похитил ювелирные изделия на сумму порядка 100 000 рублей. При осмотре прилегающей территории следственно-оперативная группа МВД по Чувашской Республике обнаружила часть вещей нападавшего и оброненную им одну из похищенных цепочек. Выяснилось, что несколькими часами ранее злоумышленник с аналогичными приметами пытался ограбить ломбард по проспекту Мира в Чебоксарах, но не смог разбить витрину.

Был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых сотрудники уголовного розыска получили информацию, что к особо тяжким преступлениям может быть причастен житель соседней республики Марий Эл. В свои 25 лет он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера, в том числе в 2007 году — за разбойное нападение на территории Марий Эл. Оперативники установили, что похищенные в Чебоксарах украшения подозреваемый сдал в торговые точки Нижнего Новгорода. Под конвоем задержанный был доставлен в столицу Чувашии, в отношении него возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.