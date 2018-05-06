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В Прикамье безработный вынес из квартиры женщины бытовую технику
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В Прикамье безработный вынес из квартиры женщины бытовую технику 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Прикамье задержали домушника.
«В отдел полиции Лысьвенского района от местной жительницы поступило сообщение о краже. Потерпевшая сообщила, что неизвестный проник в её квартиру и похитил телевизор, роутер и другое имущество», — рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Полицейские вычислили подозреваемого. Им оказался безработный и ране судимый 48-летний мужчина. Его доставили в дежурную часть. По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
Всего 5 мая на территории Пермского края зарегистрировано 49 преступлений. Сотрудниками полиции раскрыто 46, из них по «горячим следам» — 28.
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