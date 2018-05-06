В Прикамье безработный вынес из квартиры женщины бытовую технику

В Прикамье задержали домушника.

«В отдел полиции Лысьвенского района от местной жительницы поступило сообщение о краже. Потерпевшая сообщила, что неизвестный проник в её квартиру и похитил телевизор, роутер и другое имущество», — рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю

Полицейские вычислили подозреваемого. Им оказался безработный и ране судимый 48-летний мужчина. Его доставили в дежурную часть. По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

Всего 5 мая на территории Пермского края зарегистрировано 49 преступлений. Сотрудниками полиции раскрыто 46, из них по «горячим следам» — 28.