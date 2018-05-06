В Петербурге двое напали на курьера в лифте и забрали у него фотоаппарат

Петербурге двое неизвестных ограбили курьера прямо в лифте жилого дома, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области. Инцидент произошел 5 мая на проспекте Луначарского.

По данным ведомства, 23-летний курьер вез заказчику фотоаппарат стоимостью около 100 тысяч рублей. Молодой человек приехал по адресу клиента и зашел в лифт. За ним проследовали двое кавказцев.

Угрожая курьеру ножом, злоумышленники потребовали отдать им дорогостоящую аппаратуру. Забрав фотоаппарат, грабители вышли на первом этаже и скрылись с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой». Ведется следствие.