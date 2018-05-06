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В Петербурге двое напали на курьера в лифте и забрали у него фотоаппарат
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В Петербурге двое напали на курьера в лифте и забрали у него фотоаппарат 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге двое неизвестных ограбили курьера прямо в лифте жилого дома, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области. Инцидент произошел 5 мая на проспекте Луначарского.
По данным ведомства, 23-летний курьер вез заказчику фотоаппарат стоимостью около 100 тысяч рублей. Молодой человек приехал по адресу клиента и зашел в лифт. За ним проследовали двое кавказцев.
Угрожая курьеру ножом, злоумышленники потребовали отдать им дорогостоящую аппаратуру. Забрав фотоаппарат, грабители вышли на первом этаже и скрылись с места происшествия.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой». Ведется следствие.
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