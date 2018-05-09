СК проводит проверку после гибели двух детей в ДТП с участием полицейского в КБР

"Следственными органами СК РФ по республике проводится доследственная проверка по факту гибели двух малолетних детей в результате дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 8 мая в городе Прохладный ", — говорится в сообщении.

В ходе проверки установлено, что сестры четырех и 11 лет переходили проезжую часть улицы Свободы в городе Прохладный. В этот момент их сбил водитель легковушки — действующий сотрудник республиканского МВД.

"В настоящее время следователями назначены медицинские экспертизы, автотехническая экспертиза, а также медицинская экспертиза на предмет употребления водителем алкогольных и наркотических средств. Устанавливаются и опрашиваются очевидцы происшествия, с камер наружного видеонаблюдения, а также видеорегистраторов встречных и попутных автомобилей изымаются видеозаписи", — добавили в СК.

Свою проверку по факту аварии проводит и МВД республики. «По результатам расследования будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в министерстве.