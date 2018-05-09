Ещё
СК проводит проверку после гибели двух детей в ДТП с участием полицейского в КБР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК проводит проверку после гибели двух детей в ДТП с участием полицейского в КБР 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
НАЛЬЧИК, 9 мая. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Кабардино-Балкарии (КБР) проводит доследственную проверку по факту гибели двух малолетних детей в ДТП с участием действующего сотрудника МВД. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ведомства.
"Следственными органами СК РФ по республике проводится доследственная проверка по факту гибели двух малолетних детей в результате дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 8 мая в городе Прохладный", — говорится в сообщении.
В ходе проверки установлено, что сестры четырех и 11 лет переходили проезжую часть улицы Свободы в городе Прохладный. В этот момент их сбил водитель легковушки — действующий сотрудник республиканского МВД.
"В настоящее время следователями назначены медицинские экспертизы, автотехническая экспертиза, а также медицинская экспертиза на предмет употребления водителем алкогольных и наркотических средств. Устанавливаются и опрашиваются очевидцы происшествия, с камер наружного видеонаблюдения, а также видеорегистраторов встречных и попутных автомобилей изымаются видеозаписи", — добавили в СК.
Свою проверку по факту аварии проводит и МВД республики. «По результатам расследования будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в министерстве.
ТАСС: последние новости
Следователи возбудили дело об убийстве мужчины в поселке Кратово в Подмосковье Суд продлил до 9 июня арест топ-менеджеру "Роснано" Горькову Житель Тульской области после ссоры с женой взял в заложники малолетнюю дочь
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин спас ветерана на параде Победы290
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде111
Россиян заставили снять георгиевские ленточки в Грузии247
Китай сделал заявление по иранской сделке127
Порошенко дал украинцам обещание в День Победы293
Видео
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
00:52
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде
Политика Происшествия
00:35
Россиян заставили снять георгиевские ленточки в Грузии
СНГ В мире
01:55
Китай сделал заявление по иранской сделке
Ближний Восток Азия
00:37
Пассажиры автобуса устроили самосуд над карманником
Криминал В мире
00:58
Волкер заявил о перспективе возвращения Крыма Украине
В мире Другое
00:59
Бузову затравили за «голое» фото в День Победы
Шоу-бизнес
08:45
Трамп решил «демонтировать наследие Обамы»
Ближний Восток В мире
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение