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СК начал проверку после гибели обвиняемого в убийстве и изнасиловании в психбольнице при СИЗО «Бутырка»
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СК начал проверку после гибели обвиняемого в убийстве и изнасиловании в психбольнице при СИЗО «Бутырка» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Следствие проверяет обстоятельства гибели заключенного столичного следственного изолятора №2 «Бутырка» в психиатрической больнице, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Днем 1 мая в полицию поступило сообщение, что в камере №453 психиатрического отделения филиала «Психиатрическая больницы» ФКУЗ МСЧ-77, находящейся на территории СИЗО-2 УФСИН России по Москве на ул. Новослободская, д. 45, обнаружен в бессознательном состоянии 64-летний заключенный. По данному факту следственными органами ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по Москве проводится проверка», — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Повреждений на теле мужчины врачи не обнаружили.
Источник отметил, что скончавшийся проходил обвиняемым по делу, возбужденному по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»).
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