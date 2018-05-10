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СК Мурманска выясняет обстоятельства гибели девятимесячного мальчика в больнице
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СК Мурманска выясняет обстоятельства гибели девятимесячного мальчика в больнице 

ТАСС 13 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Следственные органы проводят процессуальную проверку после гибели девятимесячного мальчика в реанимационном отделении Апатитско-Кировской больницы, об этом в четверг сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мурманской области.
"4 мая 2018 года в следственный отдел по городу Апатиты СУ СК России по Мурманской области поступило сообщение о наступлении смерти в реанимационном отделении ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» малолетнего ребенка 2017 года рождения который был доставлен бригадой скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.
В ходе проверки опросили родственников ребенка, участкового педиатра и врачей скорой помощи, а также изъяли медицинскую документацию. Следователи установили, что ребенок воспитывался в благополучной семье и проходил все плановые медицинские обследования. По предварительным данным, причиной смерти стала приобретенная генерализованная инфекция, повлекшая за собой отек головного мозга.
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