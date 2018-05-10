СК Мурманска выясняет обстоятельства гибели девятимесячного мальчика в больнице

"4 мая 2018 года в следственный отдел по городу Апатиты СУ СК России по Мурманской области поступило сообщение о наступлении смерти в реанимационном отделении ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» малолетнего ребенка 2017 года рождения который был доставлен бригадой скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

В ходе проверки опросили родственников ребенка, участкового педиатра и врачей скорой помощи, а также изъяли медицинскую документацию. Следователи установили, что ребенок воспитывался в благополучной семье и проходил все плановые медицинские обследования. По предварительным данным, причиной смерти стала приобретенная генерализованная инфекция, повлекшая за собой отек головного мозга.