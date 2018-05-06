В Верхнем Уфалее семейная пара торговала нелегальным алкоголем 

Сотрудниками полиции обнаружена и изъята алкогольная продукция общим объемом 445 литров на сумму более 184 000 рублей в боксе одного из гаражно-строительных кооперативов города Верхний Уфалей. Семейная пара, ранее не судимый 30-летний мужчина и 27-летняя женщина, хранили немаркированную алкогольную продукцию в целях сбыта.
«Полицейскими возбуждено уголовное дело по факту хранения или сбыта товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ (пункт «а» часть 6 статьи 171.1 УК РФ). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.