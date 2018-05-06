В Орловской области изъяли 2500 литров алкоголя

УМВД по Орловской области подвели итоги оперативно-профилактических мероприятий по контролю за незаконным оборотом спиртосодержащей продукции.

Сотрудники полиции за три недели выявили 120 нарушений и изъяли более 2500 литров алкоголя. Антиалкогольные рейды сотрудники регионального УМВД проводят с 10 апреля 2018 года, они продлятся до особого распоряжения. За это время было проверено более 1400 объектов.

В результате контрольных мероприятий было выявлено 120 нарушений в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, составлено 53 протокола об административных нарушениях, возбуждено 5 уголовных дел.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в настоящее время проверки проходят по 62 материалам в рамках уголовно-процессуального и административного кодексов РФ . Из незаконного оборота изъято свыше 2500 литров спиртосодержащей продукции.

В региональном УМВД напомнили, что незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции влечет административную ответственность. Так, для граждан предусмотрен штраф в размере до 50000 рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — до 200000 рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. В случае повторного нарушения наступает уголовная ответственность.