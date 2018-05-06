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Неизвестный угнал Mercedes во время тест-драйва в Москве
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Неизвестный угнал Mercedes во время тест-драйва в Москве 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Пресненском районе столицы неизвестный совершил кражу автомобиля Mercedes за 3,8 млн рублей, который ему предоставили по ошибке. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по региону.
"К прибывшим на место сотрудниками полиции обратился 38-летний продавец указанного автоцентра, и заявил, что в тот же день в автоцентр приехал неизвестный мужчина для проверки и осмотра автомобиля Mercedes-Benz SL65 AMG, которому сотрудники автоцентра по ошибке отдали данную машину, и который на ней скрылся, не заплатив за нее денежные средства (договор купли-продажи заключен не был). Материальный ущерб составил около 3,8 млн руб. ", — говорится в заявлении ведомства.
В данный момент полицейские разыскивают злоумышленника.
Ранее сообщалось, что на востоке Москвы задержали водителя Mercedes после полицейской погони.
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