Неизвестный угнал Mercedes во время тест-драйва в Москве

В Пресненском районе столицы неизвестный совершил кражу автомобиля Mercedes за 3,8 млн рублей, который ему предоставили по ошибке. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по региону.

"К прибывшим на место сотрудниками полиции обратился 38-летний продавец указанного автоцентра, и заявил, что в тот же день в автоцентр приехал неизвестный мужчина для проверки и осмотра автомобиля Mercedes-Benz SL65 AMG, которому сотрудники автоцентра по ошибке отдали данную машину, и который на ней скрылся, не заплатив за нее денежные средства (договор купли-продажи заключен не был). Материальный ущерб составил около 3,8 млн руб. ", — говорится в заявлении ведомства.

В данный момент полицейские разыскивают злоумышленника.