Ещё
В Прикамье женщина на даче из ревности ударила сожителя ножом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Прикамье женщина на даче из ревности ударила сожителя ножом 

АиФ Пермь 32 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
Пьяная ссора закончилась плачевно для пары из Юрлинского района Пермского края.
«Сотрудники отдела полиции по подозрению в совершении тяжкого преступления задержали неработающую 54-летнюю местную жительницу», — рассказали в ГУ МВД России по пермскому краю.
Сожители приехали на дачу. В садовом домике они вместе выпили и поссорились. Как выяснилось, конфликт начался на почве ревности. В пылу перепалки женщина схватила нож и ударила любимого в живот.
С проникающим ножевым ранением брюшной полости мужчина госпитализирован в больницу. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Сейчас женщина находится в изоляторе временного содержания.
АиФ Пермь: последние новости
Пермяк отправится в колонию за то, что взял в прокат велосипеды и продал их В Соликамске грабитель с пистолетом напал на офис МФО В Прикамье будут судить женщину, ударившую ножом в живот сожителя
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трампа не позовут на похороны Маккейна471
«Диагноз — рак»: Кудрявцева опешила от страшного известия10
«Украина сдала своих, как стеклотару»227
Оголившуюся Бузову признали святой27
Гигантский разлом образовался в Новой Зеландии17
Видео
00:54
Российский космонавт показал исчезающую Луну
Наука и техника
«Диагноз — рак»: Кудрявцева опешила от страшного известия
Шоу-бизнес
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение