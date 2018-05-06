В Прикамье женщина на даче из ревности ударила сожителя ножом

Пьяная ссора закончилась плачевно для пары из Юрлинского района Пермского края

«Сотрудники отдела полиции по подозрению в совершении тяжкого преступления задержали неработающую 54-летнюю местную жительницу», — рассказали в ГУ МВД России по пермскому краю.

Сожители приехали на дачу. В садовом домике они вместе выпили и поссорились. Как выяснилось, конфликт начался на почве ревности. В пылу перепалки женщина схватила нож и ударила любимого в живот.

С проникающим ножевым ранением брюшной полости мужчина госпитализирован в больницу. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Сейчас женщина находится в изоляторе временного содержания.