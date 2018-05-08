В Ангарске вынесен приговор риелтору, совершавшей мошенничества при продаже квартир

Доказательства, собранные следователями

Управления МВД России по Ангарскому городскому округу, стали основанием

для вынесения обвинительного приговора фигурантке уголовного дела по фактам мошеннических действий.

В ходе расследования установлено, что 29-летняя ангарчанка являясь риелтором, предложила свои услуги по продаже квартир двум гражданкам. После чего продала принадлежащие им на праве собственности квартиры по заниженным ценам. Кроме того,

следователи выяснили, что, введя потерпевших в заблуждение о правомерности своих действий, она забрала под расписку денежные средства

якобы для обеспечения сделки до регистрации в установленном законом

порядке перехода права собственности. В последующем, как выяснили

сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции

Управления МВД России по Ангарскому городскому округу, денежные

средства потерпевшим не вернула и распорядилась ими по собственному

усмотрению.

Также подсудимая предложила еще одной

организовала заключение предварительного договора купли-продажи с передачей задатка за приобретаемую квартиру в размере 500 тыс. рублей.

Вместе с тем, на момент заключения предварительного договора ей было

достоверно известно о том, что продавец квартиры ее собственником уже не является, следовательно, стороной по сделке выступать не может.

Полученными деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

Действия обвиняемой были квалифицированы

по части 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации

«мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере».

Накануне Ангарский городской суд признал