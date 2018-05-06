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Калининградец украл у фермеров 350 килограммов улиток
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Калининградец украл у фермеров 350 килограммов улиток 

ТК «Звезда» 18 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Мужчина похитил 16 ящиков моллюсков, которые хотел продать в рестораны. Он сознался в содеянном.
В Озерском районе Калининградской области мужчина украл 350 килограммов виноградных улиток. Злоумышленник собирался продать деликатесы в рестораны.
В общей сложности 27-летний местный житель похитил 16 ящиков с моллюсками на сумму 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Нарушителя засекли с помощью видеокамер. Правоохранители выяснили, что мужчина несколько раз приезжал на велосипеде на ферму, где выращивали улиток, а затем подъехал на машине и совершил кражу.
Мужчина сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража).
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