Калининградец украл у фермеров 350 килограммов улиток

Мужчина похитил 16 ящиков моллюсков, которые хотел продать в рестораны. Он сознался в содеянном.

В Озерском районе Калининградской области мужчина украл 350 килограммов виноградных улиток. Злоумышленник собирался продать деликатесы в рестораны.

В общей сложности 27-летний местный житель похитил 16 ящиков с моллюсками на сумму 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального МВД

Нарушителя засекли с помощью видеокамер. Правоохранители выяснили, что мужчина несколько раз приезжал на велосипеде на ферму, где выращивали улиток, а затем подъехал на машине и совершил кражу.

Мужчина сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража).