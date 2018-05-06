Mercedes стоимостью почти 4 млн руб. украл неизвестный из автосалона в Москве во время тест-драйва

Полиция разыскивает неизвестного мужчину, скрывшегося на иномарке, которую ему по ошибке выдали работники автосалона для проверки и осмотра в Пресненском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.

«На службу «02» поступило сообщение о краже автомобиля из автоцентра, расположенного на ул. Антонова-Овсеенко, д. 15/1. К прибывшим на место сотрудниками полиции обратился 38-летний продавец указанного автоцентра, и заявил, что в тот же день в автоцентр приехал неизвестный мужчина для проверки и осмотра автомобиля Mercedes-Benz SL65 AMG, которому сотрудники автоцентра по ошибке отдали данную машину, и который на ней скрылся, не заплатив за нее денежные средства (договор купли-продажи заключен не был). Материальный ущерб составил около 3,8 млн руб.», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. «Кража».