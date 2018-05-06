Депутат Верховной рады попросил предоставить ему государственную охрану из-за угроз

Об этом говорится в сюжете ТСН По словам депутата, ему и его близким поступают угрозы на электронную почту и он боится за свою и их жизни.

В настоящий момент он находится в одной из киевских клиник с несколькими переломами лица.

30 апреля Найем стал участником дорожного конфликта в центре Киева. Троих участников драки задержали. Полиция возбудила уголовное дело по факту происшествия.