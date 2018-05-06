В Приморье у женщины из под носа угнали авто

Ориентировка на автомобиль была передана всем наружным нарядам полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в районе улицы Раковской сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на микрогрузовик Nissan Atlas, который двигался с выключенными фарами. В автомобиле находились двое жителей Приморья в возрасте 58 и 34 лет. Мужчины были доставлены в отдел полиции, где сознались в угоне.

Далее в следственном отделе ОМВД было возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Похищенное имущество возвращено законной владелице.