В Приморье у женщины из под носа угнали авто 

В дежурную часть МВД в городе Уссурийск поступило сообщение местной жительницы о том, что с территории склада, расположенного на улице Штабского, похищен микрогрузовик Nissan Atlas, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на УМВД России поп Приморскому краю.
Ориентировка на автомобиль была передана всем наружным нарядам полиции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в районе улицы Раковской сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на микрогрузовик Nissan Atlas, который двигался с выключенными фарами. В автомобиле находились двое жителей Приморья в возрасте 58 и 34 лет. Мужчины были доставлены в отдел полиции, где сознались в угоне.
Далее в следственном отделе ОМВД было возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Похищенное имущество возвращено законной владелице.