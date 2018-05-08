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Сотрудники МВД России на территории Московской области пресекли незаконное производство алкогольной продукции
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Сотрудники МВД России на территории Московской области пресекли незаконное производство алкогольной продукции 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 42 минуты назад
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области на территории городского округа Химки пресечена деятельность незаконного предприятия по производству спиртосодержащей продукции», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В складских и производственных помещениях обнаружены две технологические линии полного цикла по розливу алкогольной продукции, 30 тонн спиртосодержащей жидкости, фурнитура, более 57 тысяч бутылок водки, а также более 100 тысяч федеральных специальных марок с признаками подделки.
На предприятии нелегально проживали и трудились 26 выходцев из стран Средней Азии. Изготовление продукции осуществлялось в антисанитарных условиях", — рассказала Ирина Волк.
По указанным обстоятельствам Следственным управлением УМВД России по городскому округу Химки возбуждено уголовное дело по статье 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Проверочные и иные мероприятия, направленные на декриминализацию алкогольной отрасли, продолжаются.
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