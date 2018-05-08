Сотрудники МВД России на территории Московской области пресекли незаконное производство алкогольной продукции

"В складских и производственных помещениях обнаружены две технологические линии полного цикла по розливу алкогольной продукции, 30 тонн спиртосодержащей жидкости, фурнитура, более 57 тысяч бутылок водки, а также более 100 тысяч федеральных специальных марок с признаками подделки.

На предприятии нелегально проживали и трудились 26 выходцев из стран Средней Азии. Изготовление продукции осуществлялось в антисанитарных условиях", — рассказала Ирина Волк.

По указанным обстоятельствам Следственным управлением УМВД России по городскому округу Химки возбуждено уголовное дело по статье 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Проверочные и иные мероприятия, направленные на декриминализацию алкогольной отрасли, продолжаются.