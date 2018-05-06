Курск. Полиция ищет педофила, который пытался изнасиловать 10-летнюю девочку

Предположительно, на ребенка напал 28-летний ранее судимый мужчина

По данным пресс-службы регионального УМВД, примерено в 13.00 5 мая в деревне Сапогово Курского района рецидивист попытался изнасиловать 10-летнюю девочку. В данный момент полиция ведет розыск подозреваемого, который причинил школьнице телесные повреждения. Известно, что предполагаемый злоумышленник является жителем Беловского района. На его руке имеется татуировка.

Все, кому известна информация о мечте нахождения мужчины, маршрут его передвижения, могут круглосуточно сообщать об этом по телефону 02, с мобильного 102.