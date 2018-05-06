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На Ямале полиция возбудила дело о поджогах после пожаров в двух торговых центрах
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На Ямале полиция возбудила дело о поджогах после пожаров в двух торговых центрах 

Говорит Москва 6 мая 2018
Фото: ЕАН
В региональном управлении МВД РИА Новости сообщили, что на основании собранных материалов можно сделать вывод об умышленном поджоге.
Ущерб составил около 65 миллионов рублей. Полиция выясняет, кто может быть причастен к произошедшему.
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