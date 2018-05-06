Ещё
На Ямале полиция возбудила дело о поджогах после пожаров в двух торговых центрах
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
На Ямале полиция возбудила дело о поджогах после пожаров в двух торговых центрах
Говорит Москва
6 мая 2018
Комментарии
Фото:
ЕАН
В региональном управлении
МВД
РИА Новости
сообщили, что на основании собранных материалов можно сделать вывод об умышленном поджоге.
Ущерб составил около 65 миллионов рублей. Полиция выясняет, кто может быть причастен к произошедшему.
Говорит Москва: последние новости
Во Вьетнаме гражданке России за ввоз кокаина дали пожизненный срок
Два человека погибли и четыре получили ранения в результате стрельбы в Теннесси
В московском СИЗО обвиняемый в убийстве покончил с собой
Комментарии
Ещё 4 источника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать
577
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
338
Путин раздал первые указы
264
Определены кандидаты в новое правительство
119
Путин выдвинул кандидатуру премьера
1292
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика
Статьи
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире
Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика
Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика
Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия
Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение