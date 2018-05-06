На Ямале полиция возбудила дело о поджогах после пожаров в двух торговых центрах

В региональном управлении МВД РИА Новости сообщили, что на основании собранных материалов можно сделать вывод об умышленном поджоге. Ущерб составил около 65 миллионов рублей. Полиция выясняет, кто может быть причастен к произошедшему.