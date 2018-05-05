Житель Калининградской области украл с фермы 16 ящиков улиток

Житель Калининградской области украл с улиточной фермы в Озерске 16 ящиков моллюсков, рассказали в пресс-службе регионального УМВД

Как выяснили полицейские, 27-летний местный житель приехал к ферме на авто, проник на склад и вынес оттуда ящики с виноградными улитками. Всего он украл 350 килограммов моллюсков общей стоимостью 20 тысяч рублей.

Вычислить злоумышленника помогло видео с камер наблюдения. На записях его опознал участковый. Молодой человек признался в преступлении. Оказалось, что перед тем как совершить кражу, он несколько раз приезжал на ферму на велосипеде, чтобы разведать обстановку. Похищенных улиток он собирался продать в местные рестораны. На этом он планировал заработать порядка 50 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело о краже. Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.