В Калининградской области мужчина украл с фермы 350 кг улиток

Мужчина украл с фермы в Калининградской области 350 кг виноградных улиток, злоумышленник задержан, передаёт пресс-служба управления МВД по региону.

«Как установили полицейские, мужчина несколько раз приезжал на велосипеде к складу виноградных улиток на разведку, после чего подъехал на автомобиле, проник на территорию предприятия и вынес ящики с деликатесами, общим весом 350 кг», — приводит сообщение «Газета.Ru»

Отмечается, что мужчину задержали благодаря записи камеры видеонаблюдения, его опознал участковый.

По словам задержанного, он планировал продать улиток в рестораны.

Ранее «Калининград.Ru» передавал, что троих калининградских полицейских подозревают в краже янтаря на семь миллионов рублей.