Ещё
В Калининградской области мужчина украл с фермы 350 кг улиток
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калининградской области мужчина украл с фермы 350 кг улиток 

RT на русском 37 минут назад
Фото: АиФ
Мужчина украл с фермы в Калининградской области 350 кг виноградных улиток, злоумышленник задержан, передаёт пресс-служба управления МВД по региону.
«Как установили полицейские, мужчина несколько раз приезжал на велосипеде к складу виноградных улиток на разведку, после чего подъехал на автомобиле, проник на территорию предприятия и вынес ящики с деликатесами, общим весом 350 кг», — приводит сообщение «Газета.Ru».
Отмечается, что мужчину задержали благодаря записи камеры видеонаблюдения, его опознал участковый.
По словам задержанного, он планировал продать улиток в рестораны.
Ранее «Калининград.Ru» передавал, что троих калининградских полицейских подозревают в краже янтаря на семь миллионов рублей.
RT на русском: последние новости
Киевский суд снова арестовал имущество сына Авакова Подозреваемый в избиении депутата Рады Найема задержан в Азербайджане В Гааге вооружённый ножом мужчина ранил трёх человек
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Оружие Путина» готово к применению248
ЕС отреагировал на задержания на акциях в РФ616
«Будьте осторожны»: москвичей ждет бессонная ночь73
Порошенко сообщил о «дерзких действиях» военных40
Пропавшего в США Ярошенко нашли25
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение