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Суд Уфы запретил два интернет-сайта, где учили, как правильно давать взятки
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Суд Уфы запретил два интернет-сайта, где учили, как правильно давать взятки 

АиФ-Уфа 52 минуты назад
Фото: АиФ-Уфа
Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры. Советский районный суд Уфы удовлетворил заявления Уфимского транспортного прокурора о признании распространяемой в сети Интернет информации запрещенной в Российской Федерации. Ранее в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции прокурор выявил два интернет-ресурса с рекомендациями, как правильно давать взятки представителям правоохранительных органов, чтобы избежать уголовной ответственности за действия, подпадающие под признаки преступления, предусмотренного статьей 291 УК РФ (дача взятки).Руководствуясь законом, Уфимский транспортный прокурор обратился в Советский районный суд Уфы с исковыми заявлениями о признании информации на выявленных интернет-контентах запрещенной к распространению в Российской Федерации, в целях их дальнейшей блокировки. Решения судов после вступления в силу будут направлены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для реального исполнения и блокировки указанных интернет-контентов. Ситуация на контроле Уфимской транспортной прокуратуры.
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