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Депутат Законодательного совета САР Сянган задержан полицией по подозрению в краже мобильного телефона
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Депутат Законодательного совета САР Сянган задержан полицией по подозрению в краже мобильного телефона 

ИА Синьхуа 1 час назад
Сянган, 5 мая /Синьхуа/ — Полиция Сянгана сегодня задержала депутата оппозиции Законодательного совета САР Сянган Сюй Чжифэна по подозрению в «обычном нападении» из-за того, что он ранее силой отнял мобильный телефон у служащего правительства, а также по статье «использование компьютера с нечестными намерениями или для совершения правонарушения».
24 апреля прошло заседание Законодательного совета САР Сянган, во время которого служащая Бюро безопасности при администрации САР Сянган по производственной необходимости в здании Законодательного совета САР Сянган производила запись рабочей обстановки. Сюй Чжифэн схватил мобильный телефон этой служащей без ее согласия и скрылся в мужском туалете. Служащая сообщила полиции, и полиция собирала доказательства с 25 апреля по 2 мая в здании Законодательного совета.
После сбора доказательств полиция САР Сянган утром 5 мая задержала Сюй Чжифэна, который был доставлен в Главное управление полиции САР Сянган. Сейчас это дело расследуется отделом расследований Сянганской полиции по кибербезопасности и научно-техническим уголовным делам. —0—
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