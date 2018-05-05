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Северодвинка лишилась 120 тысяч после разговора с телефонным мошенником
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Северодвинка лишилась 120 тысяч после разговора с телефонным мошенником 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Жительница Северодвинска лишилась крупной суммы денег после разговора с телефонным мошенником. Об инциденте рассказали в пресс-службе УМВД России по Архангельской области.
По информации ведомства, накануне 39-летней женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником финансового учреждения. Он предложил ей установить «дополнительную защиту» на банковскую карту, чтобы избежать несанкционированного снятия денежных средств. Женщина согласилась и выполнила инструкции, которые ей дал собеседник. После этого ее банковский счет обнулился — с него пропало в общей сложности 120 тысяч рублей.
Северодвинка обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело о мошенничестве. Звонивший ей злоумышленник пока не найден.
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