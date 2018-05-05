Северодвинка лишилась 120 тысяч после разговора с телефонным мошенником

По информации ведомства, накануне 39-летней женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником финансового учреждения. Он предложил ей установить «дополнительную защиту» на банковскую карту, чтобы избежать несанкционированного снятия денежных средств. Женщина согласилась и выполнила инструкции, которые ей дал собеседник. После этого ее банковский счет обнулился — с него пропало в общей сложности 120 тысяч рублей.

Северодвинка обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело о мошенничестве. Звонивший ей злоумышленник пока не найден.