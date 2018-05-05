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Новокузнецкая полиция задержала несовершеннолетних участников оппозиционного митинга
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Новокузнецкая полиция задержала несовершеннолетних участников оппозиционного митинга 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Еще один крупный митинг несистемной оппозиции, прошедший на территории Кемеровской области, был ознаменован вмешательством правоохранительных структур. Силы полиции, дождавшись окончания акции, принялись задерживать расходившихся участников с Площади общественных мероприятий. Как и в Кемерове, общее число стянутых сотрудников полиции превышала количество собравшихся сторонников несистемной оппозиции в несколько раз. Причем, по аналогии с кемеровским митингом, часть полицейских были вызваны из других городов, в частности, из Мысков. По предварительным подсчетам, на Площади общественных мероприятий собралось около 200-250 человек.
Число задержанных, согласно заявлениям новокузнецкого штаба Алексея Навального, составило 19 человек, среди них — шестеро несовершеннолетних, в возрасте от 15 до 17 человек. По рассказам очевидцев, действия полиции были вызваны движением ряда митингующих по направлению к мэрии Новокузнецка. Местное УВД никак не прокомментировало произошедшие задержания. К моменту публикации, задержанные до сих пор находятся в полицейском участке.
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