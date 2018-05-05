Новокузнецкая полиция задержала несовершеннолетних участников оппозиционного митинга 

Еще один крупный митинг несистемной оппозиции, прошедший на территории Кемеровской области, был ознаменован вмешательством правоохранительных структур. Силы полиции, дождавшись окончания акции, принялись задерживать расходившихся участников с Площади общественных мероприятий. Как и в Кемерове, общее число стянутых сотрудников полиции превышала количество собравшихся сторонников несистемной оппозиции в несколько раз. Причем, по аналогии с кемеровским митингом, часть полицейских были вызваны из других городов, в частности, из Мысков. По предварительным подсчетам, на Площади общественных мероприятий собралось около 200-250 человек.
Число задержанных, согласно заявлениям новокузнецкого штаба Алексея Навального, составило 19 человек, среди них — шестеро несовершеннолетних, в возрасте от 15 до 17 человек. По рассказам очевидцев, действия полиции были вызваны движением ряда митингующих по направлению к мэрии Новокузнецка. Местное УВД никак не прокомментировало произошедшие задержания. К моменту публикации, задержанные до сих пор находятся в полицейском участке.