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Житель Калининградской области украл с фермы 16 ящиков с улитками
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Житель Калининградской области украл с фермы 16 ящиков с улитками 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Житель Калининградской области украл с фермы 350 кг виноградных улиток, намереваясь продать их в рестораны, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.
"Как установили полицейские, мужчина несколько раз приезжал на велосипеде к складу виноградных улиток на разведку, после чего подъехал на автомобиле, проник на территорию предприятия и вынес ящики с деликатесами, общим весом 350 кг", — говорится в сообщении.
Действия мужчины попали на камеру видеонаблюдения, по записи его опознал участковый. Задержанный сознался в краже и рассказал, что планировал продать улиток в калининградские рестораны. По данным полиции, ущерб для владельцев улиток составил 20 тыс. руб.
Ранее сообщалось, что в Великобритании отменили гонки улиток из-за впадения участников в спячку.
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