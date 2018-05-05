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Стрелявший по сотрудникам ДПС житель Амурской области приговорён к 12,5 года колонии
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Стрелявший по сотрудникам ДПС житель Амурской области приговорён к 12,5 года колонии 

RT на русском 49 минут назад
В Амурской области вынесли приговор в отношении жителя Благовещенска, стрелявшего по сотрудникам ДПС. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на прокуратуру региона.
Инцидент произошёл 2 мая 2017 года. 37-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате перестрелки был ранен один из полицейских.
Обвиняемого осудили по статьям «Хулиганство», «Умышленное повреждение чужого имущества» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».
Он получил 12,5 лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске водитель выстрелил из ракетницы в полицейского.
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