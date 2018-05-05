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Мужчина ранил оппонента ножом в ходе ссоры на остановке в Одинцовском районе
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Мужчина ранил оппонента ножом в ходе ссоры на остановке в Одинцовском районе 

РИАМО 49 минут назад
Фото: РИАМО
Двое мужчин поссорились на автобусной остановке в Одинцовском районе Подмосковья, в результате конфликта один из оппонентов ранил второго ножом, пострадавший госпитализирован, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«Второго мая в 22:30 в ГБУЗ Московской области «Одинцовская РБ №3» с ножевым ранением брюшной полости самостоятельно обратился мужчина 1986 года рождения», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в МУ МВД мужчина 1965 года рождения. Преступление совершено в ходе внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре, на конечной остановке автобусного маршрута в Одинцовском районе.
Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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