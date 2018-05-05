Имущество сына Авакова арестовано

Арсена Авакова Соломенский районный суд Киева снова наложил арест на недвижимость сына министра внутренних дел Украины Александра . Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на представителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По данным издания, арестованы три парковочных места, квартиры в Киеве и Харькове , а также акции Авакова в предприятии «Инвестор». Отмечается, что акции арестованы впервые.

Ранее суд отменил повторный арест недвижимости Александра Авакова, подозреваемого в хищении денег при закупке рюкзаков для Нацгвардии.