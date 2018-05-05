Более 20 г наркотиков изъяли у группы лиц в Одинцовском районе

«Третьего мая на улице Маршала Жукова в Одинцове полицейскими остановлена автомашина Land Rover Range Rover под управлением владельца 1987 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 7,06 грамма мефедрона», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что 3 мая в деревне Мамоново Одинцовского района полицейскими установлены и доставлены в МУ МВД женщина 1966 года рождения, у которой при личном досмотре обнаружено и изъято 7,75 грамма мефедрона, женщина 1973 года рождения, у которой при личном досмотре обнаружено и изъято 5,77 грамма мефедрона.

В отношении троих задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».