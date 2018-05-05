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Более 20 г наркотиков изъяли у группы лиц в Одинцовском районе
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Более 20 г наркотиков изъяли у группы лиц в Одинцовском районе 

РИАМО 59 минут назад
Фото: РИАМО
Полицейские изъяли более 20 граммов мефедрона у мужчины и двух женщин в подмосковном Одинцове и деревне Мамоново Одинцовского района, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«Третьего мая на улице Маршала Жукова в Одинцове полицейскими остановлена автомашина Land Rover Range Rover под управлением владельца 1987 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 7,06 грамма мефедрона», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что 3 мая в деревне Мамоново Одинцовского района полицейскими установлены и доставлены в МУ МВД женщина 1966 года рождения, у которой при личном досмотре обнаружено и изъято 7,75 грамма мефедрона, женщина 1973 года рождения, у которой при личном досмотре обнаружено и изъято 5,77 грамма мефедрона.
В отношении троих задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
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